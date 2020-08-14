На свободу вышли три гражданина Польши, которых задержали во время массовых беспорядков, сообщил в Twitter замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшыдач

«Спасибо нашим дипломатическим и консульским службам за их работу», — заявил Пшыдач.

Геворг Мирзаян: Россия получит пользу от конфликта между Лукашенко и Западом © РИА Новости, Нина Зотина Витольда Добровольского, задержали в Минске вечером 9 августа. По словам журналиста, милиционеры избивали его до и после задержания.

Гражданина Польши отпустили после того, как истекли трое суток после того, как его задержали. Суд над ним не состоялся из-за отсутствия переводчика.

Ранее телеэфире министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что против насилия над журналистами. Тем не менее он попросил сотрудников СМИ «не лезть в пекло» и «не подставляться».