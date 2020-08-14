В интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил уверенность, что в течение шестого срока президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится у власти 26 лет, будет выстраивать государственную систему так, чтобы она продолжила эффективно работать и после его ухода

Эксперт считает, что в ближайшее время никакой активизации процессов в рамках развития союзного государства России и Белоруссии ждать не стоит.

«Мне кажется, что после преодоления кризиса, если он будет преодолён, белорусская власть сосредоточится на одной большой своей проблеме — обеспечении преемственности», — сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Алексей Зубец: Победа Лукашенко над протестами ставит под вопрос само существование Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец

Во время избирательной кампании в Белоруссии прошли самые массовые с начала 1990-х годов акции протеста, а их организаторами стали кандидаты в президенты от оппозиции.

«На ближайшие лет пять для Александра Лукашенко будет ключевым вопрос, как сохранить государство, как максимально безболезненно передать власть, как выстроить такую систему, которая могла бы достаточно эффективно работать без Лукашенко. Это проблемы и вопросы, от решения которых действительно зависит выживание белорусского государства, благосостояние народа и отсутствие конфликтов внутри страны», — заявил Денисов.

В интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян подчеркнул, что Лукашенко хоть и набрал, как объявил ЦИК страны, более 80% голосов, но выборы он проиграл, поскольку де-факто его позиции ни внутри Белоруссии, ни на мировой арене после голосования не укрепились, а, наоборот, очень сильно ослабли.