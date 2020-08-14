Эксперт уверен, что попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии будут повториться.
«Наши западные партнёры будут очень активно работать в этом направлении, будут пытаться и дальше совершить госпереворот в Белоруссии с целью приведения к власти марионеточных режимов, которые будут максимально выгодны для них с точки зрения геополитики, экономики», — заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Он обратил внимание, что Польша, Литва, Латвия, которые соседствуют с Белоруссией, начинают высказывать предложения, которые не просто неприемлемы, это откровенное вмешательство во внутриполитические дела Белоруссии.
Накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил властям Белоруссии антикризисный план действий из трёх этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии: остановить применение силы против народа, освободить задержанных и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества. Кроме того, по инициативе Польши состоится экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии, на котором может быть принято решение о введении санкций.
«Совершенно очевидно, что для Польши, и не только для неё, очень выгодна слабая, бедная Белоруссия, потому что это будет отличный донор высокопрофессиональных обученных специалистов, которых поляки смогут использовать как дешёвую рабочую силу. И тут на 100% эта тема перекликается с ситуацией на Украине», — пояснил Денисов.
После госпереворота на Украине часть населения уехала на заработки в другие страны, в частности в Польшу, а предоставление безвизового режима с Евросоюзом только усилило миграционный поток. Даже высокообразованные украинцы соглашаются на тяжёлую и низкооплачиваемую работу, живут в плохих условиях из-за проблем с трудоустройством на родине. Власти Польши признают, что без мигрантов с Украины страна не совершила бы такой экономический скачок.