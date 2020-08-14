Как объяснил в интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, если ситуация в Белоруссии ухудшится, то высокообразованные специалисты поедут в Польшу, а там их будут использовать в качестве дешёвой рабочей силы, как это было с украинцами

Эксперт уверен, что попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии будут повториться.

«Наши западные партнёры будут очень активно работать в этом направлении, будут пытаться и дальше совершить госпереворот в Белоруссии с целью приведения к власти марионеточных режимов, которые будут максимально выгодны для них с точки зрения геополитики, экономики», — заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он обратил внимание, что Польша, Литва, Латвия, которые соседствуют с Белоруссией, начинают высказывать предложения, которые не просто неприемлемы, это откровенное вмешательство во внутриполитические дела Белоруссии. Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Накануне министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил властям Белоруссии антикризисный план действий из трёх этапов, которые поддержали также лидеры Польши и Латвии: остановить применение силы против народа, освободить задержанных и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества. Кроме того, по инициативе Польши состоится экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии, на котором может быть принято решение о введении санкций.

«Совершенно очевидно, что для Польши, и не только для неё, очень выгодна слабая, бедная Белоруссия, потому что это будет отличный донор высокопрофессиональных обученных специалистов, которых поляки смогут использовать как дешёвую рабочую силу. И тут на 100% эта тема перекликается с ситуацией на Украине», — пояснил Денисов.

После госпереворота на Украине часть населения уехала на заработки в другие страны, в частности в Польшу, а предоставление безвизового режима с Евросоюзом только усилило миграционный поток. Даже высокообразованные украинцы соглашаются на тяжёлую и низкооплачиваемую работу, живут в плохих условиях из-за проблем с трудоустройством на родине. Власти Польши признают, что без мигрантов с Украины страна не совершила бы такой экономический скачок.