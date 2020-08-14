Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл политически и в правовом смысле, так как теперь у общества есть понимание, что он не является легитимным главой государства. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко не прощается и не уходит. Что дальше? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что в объединенном штабе оппозиции заявили о наличии протоколов участковых избиркомов, согласно которым Лукашенко набрал 20%, а его оппонент Светлана Тихановская — 60%.

«Лукашенко, нарушая свои же правила, убрал возможность для переговоров с каким-либо из лидеров оппозиции, для судебного разбирательства, в ходе которого эту информацию можно проверить. Таким образом, сохраняя за собой пока пост президента, Лукашенко проиграл политически и проиграл в правовом смысле, поскольку теперь есть понимание, что он не является легитимным президентом», — сказал Гожый.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.