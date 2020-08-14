В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
«От прошедших белорусских выборов у меня, пережившей на близкой дистанции два утомительных киевских майдана, осталось отчетливое бессознательное ощущение "где-то я это уже видела": эту ясноглазость и светлолицесть "онижедетей", "окровавленный папа с работы омоновцем вернулся"… По своей утомительности все это сродни новогоднему похмелью», — сказала Боцман.
Она отметила, что наполовину является этнической белоруской и детство провела под Витебском, поэтому «чисто эмоционально» происходящее переносит тяжело — так же, как и киевские майданы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.