Писательница-фантаст Яна Боцман по эмоциональной составляющей сравнила протесты в Минске с киевскими майданами. Она сказала об этом в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый: Сохранить власть Лукашенко, может, и удастся, но политически он проиграл © Facebook, Андрей Гожый Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

«От прошедших белорусских выборов у меня, пережившей на близкой дистанции два утомительных киевских майдана, осталось отчетливое бессознательное ощущение "где-то я это уже видела": эту ясноглазость и светлолицесть "онижедетей", "окровавленный папа с работы омоновцем вернулся"… По своей утомительности все это сродни новогоднему похмелью», — сказала Боцман.

Она отметила, что наполовину является этнической белоруской и детство провела под Витебском, поэтому «чисто эмоционально» происходящее переносит тяжело — так же, как и киевские майданы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.