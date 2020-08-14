По его словам, Польша, Литва и западные страны с удовольствием поглотили бы Белоруссию, чтобы превратить ее в часть балто-черноморской дуги, санитарного кордона между Россией и Европой, однако Лукашенко для них является человеком неприемлемым.
«Он же не в первый раз предлагает предать Россию и уйти на Запад. Если ему предложат нормальную цену, он предаст Россию на следующий день. Но его проблема в том, что пока ему эту цену не предлагают… То есть России приходится иметь дело с очень неприятным персонажем, который не раз показывал, что предательство интересов Союзного государств, славянского сообщества и своего народа — это вопрос политической сделки», — отметил Зубец.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.