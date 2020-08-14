Запад заинтересован в Белоруссии, но его не устраивает президент республики Александр Лукашенко, который, в свою очередь, готов предать Россию за приемлемую цену. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Он же не в первый раз предлагает предать Россию и уйти на Запад. Если ему предложат нормальную цену, он предаст Россию на следующий день. Но его проблема в том, что пока ему эту цену не предлагают… То есть России приходится иметь дело с очень неприятным персонажем, который не раз показывал, что предательство интересов Союзного государств, славянского сообщества и своего народа — это вопрос политической сделки», — отметил Зубец.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

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