В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
По словам Зубца, Лукашенко способен силой подавить протесты, так как у него есть необходимый репрессивный аппарат.
«Но будет ли это победа? Нет, это будет поражение, так как, чтобы управлять страной, ему нужно доверие населения, бизнес-кругов, политического сообщества… Там (на улицах — ред.) очень много людей, которые реально возмущены тем, что происходит… С этими людьми надо будет потом разговаривать, а это крайне сложно и ставит под вопрос будущее страны. То есть победа Лукашенко в долгосрочной перспективе ставит под вопрос существование Белоруссии как таковой», — заявил эксперт.
По его словам, чтобы эффективно управлять страной, Лукашенко необходимо вернуть утраченное доверие, однако Зубец не понимает, каким образом белорусский лидер сможет этого добиться.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.