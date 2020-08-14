Фальсифицировав результаты президентских выборов и обеспечив силовой разгон протестов, белорусский лидер Александр Лукашенко утратил доверие населения и поставил под вопрос существование Белоруссии как суверенного государства. Об этом доктор экономических наук Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый: Сохранить власть Лукашенко, может, и удастся, но политически он проиграл © Facebook, Андрей Гожый

По словам Зубца, Лукашенко способен силой подавить протесты, так как у него есть необходимый репрессивный аппарат.

«Но будет ли это победа? Нет, это будет поражение, так как, чтобы управлять страной, ему нужно доверие населения, бизнес-кругов, политического сообщества… Там (на улицах — ред.) очень много людей, которые реально возмущены тем, что происходит… С этими людьми надо будет потом разговаривать, а это крайне сложно и ставит под вопрос будущее страны. То есть победа Лукашенко в долгосрочной перспективе ставит под вопрос существование Белоруссии как таковой», — заявил эксперт.

По его словам, чтобы эффективно управлять страной, Лукашенко необходимо вернуть утраченное доверие, однако Зубец не понимает, каким образом белорусский лидер сможет этого добиться.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.