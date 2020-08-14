Россия в ситуации с политическими протестами в Белоруссии должна действовать очень осторожно. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80, 8% голосов. Во вторник вечером и в среду несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.

Если Россия в этом противостоянии займет сторону президента Лукашенко, подчеркнул эксперт, то она может потерять для себя очень большую часть протестующей молодежи Белоруссии, которая, в общем-то, не настроена против России.

«Там нет такого жгучего национализма, который был на Украине. Белоруссию можно в любом случае очень легко помирить с Россией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Россия не становилась на сторону Лукашенко, когда он избивает протестующих дубинками, а вела прагматический разговор с ним», — указал Рар.

Тем не менее, считает политолог, Россия будет его защищать Лукашенко от Запада, если Запад будет слишком пытаться давить на него, поскольку это отвечает интересам России.

В интересах России не допустить майдана на территории Белоруссии, но тут нужно, конечно, очень искусную дипломатию применять, заключил собеседник издания.

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