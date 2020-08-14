Россия во всех смыслах является самой большой страной бывшего СССР, и только она может стать мотором постсоветской интеграции. Но постсоветская интеграция очень дорого стоит, а платить за нее не всегда хочется. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Лукашенко уже не впервые играет на грани фола с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

Ситуация в Белоруссии, рассуждает политолог, служит наиболее выпуклым примером этой проблемы, поскольку Минск в значительной степени использует Россию как ресурс, в то же время добиваясь некоей самостоятельности.

Самостоятельность с преференциями не всегда сочетается, поэтому возникает такая объективная проблема, и эта проблема была и будет до тех пор, пока эти отношения останутся такими же, подчеркнул Искандарян.

Тем не менее, по его мнению, некоторая доля прагматизации в отношениях с союзниками у России была всегда, и такого рода взаимоотношения происходят не первый год.

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