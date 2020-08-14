«То есть мотором этой интеграции может быть только Россия, а интеграция стоит денег, стоит усилий, интеграции не бывает просто так. Если ты хочешь этой интеграции, ты должен за нее платить. С другой стороны, платить в такой степени, в которой это нужно, не очень хочется, потому что существуют свои проблемы и интересы, начинающие расходиться», — указал эксперт.
Ситуация в Белоруссии, рассуждает политолог, служит наиболее выпуклым примером этой проблемы, поскольку Минск в значительной степени использует Россию как ресурс, в то же время добиваясь некоей самостоятельности.
Самостоятельность с преференциями не всегда сочетается, поэтому возникает такая объективная проблема, и эта проблема была и будет до тех пор, пока эти отношения останутся такими же, подчеркнул Искандарян.
Тем не менее, по его мнению, некоторая доля прагматизации в отношениях с союзниками у России была всегда, и такого рода взаимоотношения происходят не первый год.
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