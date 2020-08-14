Рост стратегических возможностей России ведет к сокращению времени, которое требуется на уничтожение США. Об этом заявил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире «Вести» FM

Яков Кедми описал, что станет с миром, когда Америка перестанет быть мировым жандармом © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, именно поэтому США стремятся ограничить стратегический потенциал России требованиями включить в международные договоры ее новейшие гиперзвуковые системы.

Однако, считает специалист, гиперзвук является лишь одной из составляющих стратегического арсенала, так как значительная часть таких ракет используется на оперативном и тактическом уровнях («Кинжал» и «Циркон»).

Вашингтон хотел бы замедлить развитие этой области из-за отставания от РФ и Китая, но это, как подозревает Кедми, может не быть их основной целью.

«Американцы — народ торгашей. А торговля всегда начинается с того, что цену заламывают. Что-то можно добавить специально, чтобы было от чего отказываться. Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям», — полагает аналитик.

Однако, добавил он, Китай может позволить себе говорить с США с позиции силы за счет экономической мощи, а Россия может позволить себе такое поведение за счет военного потенциала.