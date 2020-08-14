Возвращение Крыма в Россию после переворота на Украине не решило всех проблем Москвы. Отказавшись брать под контроль всю майданную Украину, Россия за несколько лет получила сильного врага у западной границы. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире «Вести FM»

Сатановский назвал страны, с территории которых Запад может начать войну против России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Также, по его мнению, Москве не приносит пользы ее позиция по донбасскому конфликту, которая заключается в приверженности территориальной целостности Украины и сдерживании ополченцев.

«На Украине все это время была гражданская война в Донбассе. Мы не дали завершить ее в Киеве, на Днепре, как надо было, с лету, с ходу, как делали в свое время израильтяне. Кто-то отменил санкции? Нет. Минские соглашения выполняются? Нет!» — сетует Сатановский.

Политолог подчеркнул, что о Россия не должна была ограничиваться Крымом, а брать под контроль всю Украину до Приднестровья.

Аналитик добавил, что если раньше он объяснял отсутствие такого решения тем, что у российского руководства были свои соображения, то теперь он считает это стратегической ошибкой.