Эксперт отметил, что украинская армия в течение шести лет заметно укрепились, а вместо братских отношений с Россией Украина воспитала первое поколение, готовое к войне с РФ и всем, что в Киеве называют «русским миром».
Также, по его мнению, Москве не приносит пользы ее позиция по донбасскому конфликту, которая заключается в приверженности территориальной целостности Украины и сдерживании ополченцев.
«На Украине все это время была гражданская война в Донбассе. Мы не дали завершить ее в Киеве, на Днепре, как надо было, с лету, с ходу, как делали в свое время израильтяне. Кто-то отменил санкции? Нет. Минские соглашения выполняются? Нет!» — сетует Сатановский.
Политолог подчеркнул, что о Россия не должна была ограничиваться Крымом, а брать под контроль всю Украину до Приднестровья.
Аналитик добавил, что если раньше он объяснял отсутствие такого решения тем, что у российского руководства были свои соображения, то теперь он считает это стратегической ошибкой.