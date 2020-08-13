Президент Белоруссии Александр Лукашенко в скором будущем выступит перед жителями страны. Об этом 13 августа сообщает «Коммерсант FM» в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт

«Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу», — цитирует Эйсмонт «Коммерсант FM».

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов главы государства 9 августа, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт. — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020

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