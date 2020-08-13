«Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу», — цитирует Эйсмонт «Коммерсант FM».
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов главы государства 9 августа, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.
Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт.— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020