«Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям… Нам не нужна драка. Не нужна война», — заявила Кочанова.

Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол
Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

 

 