Президент Белоруссии Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем случаям задержаний, происходившим в дни после выборов главы государства. Об этом заявила председатель Совета республики Наталья Кочанова, передает 13 августа Telegram-канал «Пул первого»

«Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям… Нам не нужна драка. Не нужна война», — заявила Кочанова.

Политолог Абзалов: Россия в Белоруссии пока действует по принципу меньшего из зол © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.