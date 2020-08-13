Вечером 13 августа в Минске проходит акция в поддержку пострадавших и задержанных участников массовых протестов. Об этом сообщает РИА Новости

Участниками акции на проспекте Независимости в районе станции метро «Уручье» стаи тысячи людей, которые призывают освободить задержанных. Они держат в руках бело-красные флаги, шары и плакаты.

Белоруссия. Хроника протестов, 13 августа

Напомним, вечером 13 в эфире ОНТ министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за своих подчиненных, которые применили насилие по отношению к случайным людям, оказавшимся в районе массовых беспорядков.