По его словам, он готов извиниться перед теми, кто «оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить».
«Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.
В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.