Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за своих подчиненных, которые применили насилие по отношению к случайным людям, оказавшимся в районе массовых беспорядков. Об этом глава МВД заявил в эфире ОНТ 13 августа

По его словам, он готов извиниться перед теми, кто «оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить».

«Перед этими людьми, которым досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я, как командир, как начальник хочу ответственность взять на себя, должен взять на себя. Извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев.

Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал.

В столкновениях с милицией погибли два человека, около 6,7 тысяч были задержаны, более 250 госпитализированы. По данным МВД Белоруссии, пострадали около 100 сотрудников правоохранительных органов.