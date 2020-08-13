В Минске протестующие несут цветы к станции метро «Пушкинская», где несколько дней назад погиб один из участников акции. Об этом вечером четверга, 13 августа, сообщает агентство РИА Новости

По данным правоохранителей, погибший мужчина пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, но был ранен сам.

К месту гибели протестующего люди несут цветы, игрушки и шары. По данным корреспондента агентства, у станции собралось около тысячи граждан. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, вдоль него выстроились протестующие против насилия. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности.

Белоруссия. Хроника протестов, 13 августа

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.