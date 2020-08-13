По данным правоохранителей, погибший мужчина пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, но был ранен сам.
К месту гибели протестующего люди несут цветы, игрушки и шары. По данным корреспондента агентства, у станции собралось около тысячи граждан. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, вдоль него выстроились протестующие против насилия. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности.
Большая группа людей также собралась у гостиницы «Орбита», некоторые из них держат в руках красно-белые флаги, означающие принадлежность к оппозиционному движению.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.