В Киеве неизвестный бросил файер в здание посольства Белоруссии. Об этом в четверг, 13 августа, сообщило агентство РИА Новости

Белорусская «форточка» для Украины. Как протесты в Минске могут отразиться на украинской экономике © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta

После окончания акции неизвестный из толпы бросил в сторону здания посольства зажженный файер, который поначалу искрился, а затем, упав на крыльцо ведомства, начал гореть.

Человек, бросивший файер, скрылся, полицейские не смогли его догнать.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.