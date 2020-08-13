В Белоруссии остаются задержанными 20 журналистов – всего с 9 августа были задержаны 68 репортеров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов

«Информация по журналистам на 13 августа, 17.40 (совпадает с мск): остаются задержанными 23 журналиста; задержаний журналистов начиная с 9 августа — 68», — говорится в сообщении.

Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибли. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.