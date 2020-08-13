Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал «хромой уткой», и теперь брожения в элите не избежать. Об этом культуролог, специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко не прощается и не уходит. Что дальше? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.

По словам Киселева, править, как прежде, у Лукашенко уже не получится: уже анонсированы изменения в Конституцию, которые должны усилить роль парламента.

«Существующая система нестабильна тем, что она гиперцентрализована. Одним росчерком пера президент может поменять абсолютно всю вертикаль… Победи [Светлана] Тихановская на выборах (а возможно, она и победила, реальный результат неизвестен), она могла в одну минуту поменять всех чиновников росчерком пера. Такая ситуация не очень нравится белорусским элитам, поэтому реформа политического устройства, создание зачатков самоуправления, скорее всего, неизбежны», — отметил эксперт.

При этом он не исключил возможность компромисса с реальным лидером протеста Виктором Бабарико, однако вероятность такого сценария мала.

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