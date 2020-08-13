Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
По словам Киселева, править, как прежде, у Лукашенко уже не получится: уже анонсированы изменения в Конституцию, которые должны усилить роль парламента.
«Существующая система нестабильна тем, что она гиперцентрализована. Одним росчерком пера президент может поменять абсолютно всю вертикаль… Победи [Светлана] Тихановская на выборах (а возможно, она и победила, реальный результат неизвестен), она могла в одну минуту поменять всех чиновников росчерком пера. Такая ситуация не очень нравится белорусским элитам, поэтому реформа политического устройства, создание зачатков самоуправления, скорее всего, неизбежны», — отметил эксперт.
При этом он не исключил возможность компромисса с реальным лидером протеста Виктором Бабарико, однако вероятность такого сценария мала.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.