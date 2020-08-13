Несколько десятков человек собрались 13 августа возле посольства Белоруссии в Киеве в поддержку местной оппозиции, пишет Telegram-канал Klymenko Time

Лукашенко организовал на Украине акцию в поддержку белорусов © Facebook, Чистилін Володимир Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. В это же время в разных городах Украины проходят акции в поддержку белорусской оппозиции.

Очередное такое мероприятие проходит возле посольства Белоруссии, так собралось около 40 человек, в основном молодежь. В руках они держат бело-красно-белые флаги, которые используют противники Лукашенко, а также плакаты с лозунгом «Жыве Беларусь». Одна из участниц (или участников, по фото установить невозможно) акции пришла в медицинской маске в цветах ЛГБТ-сообщества и с плакатом аналогичных цветов.

«Собираются перекрывать дорогу. Здесь-то зачем?» — пишет Klymenko Time.

Судя по еще одному видео с акции в украинской столице, активисты зажгли белые и красные файеры.

Накануне, 12 августа, протестующие в Белоруссии пытались блокировать дороги, однако массовых действий не получилось.