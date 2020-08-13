Протесты в Белоруссии продолжаются уже пятый день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. В это же время в разных городах Украины проходят акции в поддержку белорусской оппозиции.
Очередное такое мероприятие проходит возле посольства Белоруссии, так собралось около 40 человек, в основном молодежь. В руках они держат бело-красно-белые флаги, которые используют противники Лукашенко, а также плакаты с лозунгом «Жыве Беларусь». Одна из участниц (или участников, по фото установить невозможно) акции пришла в медицинской маске в цветах ЛГБТ-сообщества и с плакатом аналогичных цветов.
«Собираются перекрывать дорогу. Здесь-то зачем?» — пишет Klymenko Time.
Судя по еще одному видео с акции в украинской столице, активисты зажгли белые и красные файеры.
Накануне, 12 августа, протестующие в Белоруссии пытались блокировать дороги, однако массовых действий не получилось.