Культуролог, специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселев исключил развертывание в Белоруссии венесуэльского сценария, так как считает, что Запад поддержит действующего президента Александра Лукашенко. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Западные СМИ: Лукашенко наверняка сохранит власть, но будущее Белоруссии туманно © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Думаю, что Запад негласно поддержит Лукашенко. Игра Минска с задержанием граждан России, ранее предположительно воевавших в Донбассе, скорее всего, сработала… Белорусская элита имеет как прямые контакты с Западом, так и работает через прикормленную часть националистической оппозиции… Так что венесуэльского сценария не будет», — сказал Киселев.

По его мнению, Запад может «для вида» ввести очередные санкции, «но ничего серьезного типа отключения Swift и Mastercard».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.