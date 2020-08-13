Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
«Думаю, что Запад негласно поддержит Лукашенко. Игра Минска с задержанием граждан России, ранее предположительно воевавших в Донбассе, скорее всего, сработала… Белорусская элита имеет как прямые контакты с Западом, так и работает через прикормленную часть националистической оппозиции… Так что венесуэльского сценария не будет», — сказал Киселев.
По его мнению, Запад может «для вида» ввести очередные санкции, «но ничего серьезного типа отключения Swift и Mastercard».
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