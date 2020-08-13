В интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал, что белорусским властям нужно не допустить какого-либо знакового символического события, которое послужит новой точкой для активизации акций протеста, как было в Киеве в 2013 году после разгона студентов на Майдане

По словам эксперта, события в Белоруссии после оглашения предварительных результатов президентских выборов были совершенно прогнозируемы, особенно исходя из того, что и в рамках предвыборной кампании, и во время дня голосования, и после этого наблюдались ключевые характеристики процессов, связанных с дестабилизацией общеполитической ситуации, подготовки к государственному перевороту.

«Такие перевороты мы могли ранее наблюдать в целом ряде государств на протяжении последних уже почти 20 лет. Поэтому было совершенно очевидно, по какому сценарию будет действовать так называемая оппозиция. Мне кажется, достаточно позитивно для государства и для народа Белоруссии, что представители белорусской власти внимательно изучили эти уроки и достаточно эффективно на данный момент противостоят так называемым оппозиционерам, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию и действительно совершить государственный переворот», — заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. «Правый сектор»* поддержал оппозицию Белоруссии — видео

Он призвал руководство страны тщательно проанализировать такие события на предмет провокаций, на предмет знакового символического события, которое может быть инспирировано в Белоруссии как новая точка для активизации акций протеста.

«Если приводить пример, то мы ведь помним, как разгон в Киеве так называемых студентов послужил поводом к новой волне протестов. Были и сакральные жертвы. Понимая логику происходящего, как это всё воспроизводится и реализуется, власти Белоруссии должны принимать соответствующие меры. У меня есть надежда на то, что понимание там присутствует, и власть сможет не допустить такого развития событий», — добавил Денисов.

В ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане бойцы спецподразделения милиции «Беркут» и солдаты внутренних войск разгоняли участников студенческого митинга под предлогом расчистки площади для установки новогодней елки. Против собравшихся применили дубинки и слезоточивый газ, в результате чего в больницах оказались 35 человек. Считается, что именно этот эпизод стал началом так называемой революции достоинства на Украине.