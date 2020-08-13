Министерство информации Белоруссии в пятницу, 14 августа, проведет встречу с журналистами, где будут обсуждаться вопросы их работы на фоне массовых акций протеста в стране. Об этом в четверг, 13 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на министра информации Игоря Луцкого

«В пятницу будет встреча со СМИ. Есть обращения по поводу работы журналистов в Министерство информации, в этой связи я решил, что нужно такую встречу организовать. В том числе пойдет речь о работе на фоне протестных акций», — заявил Луцкий.

Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.