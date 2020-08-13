«В пятницу будет встреча со СМИ. Есть обращения по поводу работы журналистов в Министерство информации, в этой связи я решил, что нужно такую встречу организовать. В том числе пойдет речь о работе на фоне протестных акций», — заявил Луцкий.

Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение
Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение
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Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался. 