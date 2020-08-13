Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
По мнению Киселева, этот раунд Лукашенко выиграл: оппозиция не смогла ничего предложить пророссийскому большинству населения, и в результате на улицу вышла молодежь под антирусской символикой.
«Подполье, на мой взгляд, в Белоруссии есть, оно создается западными кураторами давно, столько же, сколько и на Украине. Боевики проходят боевое слаживание на Украине, создаются сетки влияния через грантовые программы, культурный обмен… Но, на мой взгляд, в сегодняшних протестах Запад не задействовал всю свою сетку. Ее вскрытие было бы не в его интересах. Там готовятся к будущим боям и приберегли самый ценный актив», — отметил эксперт.
В качестве этого ресурса он также назвал образование в Польше, Литве и других странах, где белорусов «заражают русофобией», соответствующие СМИ по типу польского государственного «Белсата» и его филиала в Telegram «Нексты», а также Европейский университет с белорусскими преподавателями и студентами в Вильнюсе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.