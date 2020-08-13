Запад ведет в Белоруссии активную подпольную работу и не активировал все свои ресурсы в текущих протестах, так как приберег их на будущее. Об этом культуролог, специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселев сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко объяснил, почему Западная Европа не может допустить «потери» Белоруссии © Екатерина Чеснокова Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.

По мнению Киселева, этот раунд Лукашенко выиграл: оппозиция не смогла ничего предложить пророссийскому большинству населения, и в результате на улицу вышла молодежь под антирусской символикой.

«Подполье, на мой взгляд, в Белоруссии есть, оно создается западными кураторами давно, столько же, сколько и на Украине. Боевики проходят боевое слаживание на Украине, создаются сетки влияния через грантовые программы, культурный обмен… Но, на мой взгляд, в сегодняшних протестах Запад не задействовал всю свою сетку. Ее вскрытие было бы не в его интересах. Там готовятся к будущим боям и приберегли самый ценный актив», — отметил эксперт.

В качестве этого ресурса он также назвал образование в Польше, Литве и других странах, где белорусов «заражают русофобией», соответствующие СМИ по типу польского государственного «Белсата» и его филиала в Telegram «Нексты», а также Европейский университет с белорусскими преподавателями и студентами в Вильнюсе.

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