Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли информацию об обысках в минских офисах Uber и «Яндекса». Об этом в четверг, 13 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь

Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и Uber», — говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Беларусь.

В компании Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проводимых в офисе обысках.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.