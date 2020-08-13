Ранее сотрудники офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщили о том, что в офисе «Яндекса» проводятся следственные действия.
«Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и Uber», — говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Беларусь.
В компании Uber Partner Minsk, партнер сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проводимых в офисе обысках.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.