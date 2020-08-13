Игроки и тренер «Десны» Александр Рябоконь посетили Лавру, где их благословили на новый сезон, сообщает сайт «Sportarena» 13 августа

Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Ранее футболисты украинских клубов уже обращались в церковь за благословением. Так, например, в 2012 году тогда ещё игрок «Карпат» Михаил Кополовец жаловался на низкие результаты, несмотря на то что команда «ходит в церковь перед каждой игрой».

Поможет ли молитва в этот раз — покажет новый сезон. Предыдущий «Десна» завершила на четвёртом месте.