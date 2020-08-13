Футболистов окропили святой водой, а после богослужения им подарили иконы. В новом сезоне команда впервые в своей истории выступит в Лиге Европы, где ей предстоит сыграть в квалификационном турнире.
Ранее футболисты украинских клубов уже обращались в церковь за благословением. Так, например, в 2012 году тогда ещё игрок «Карпат» Михаил Кополовец жаловался на низкие результаты, несмотря на то что команда «ходит в церковь перед каждой игрой».
Поможет ли молитва в этот раз — покажет новый сезон. Предыдущий «Десна» завершила на четвёртом месте.