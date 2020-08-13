Отмечается, что представители ГО «Лес» и ГО «Общество охраны памятников культуры города Киева» протестуют против застройки Труханова острова и требуют, чтобы Ткаченко публично объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны.
По словам митингующих, министр не внес эту недвижимость в декларацию и никак не комментирует ситуацию. Чтобы добиться от Ткаченко реакции, активисты организовали митинг у его дома.
В прошлом году территория островов Труханов и Межмостный совокупной площадью 27,44 га были объявлены ландшафтным заказником местного значения «Труханов остров». Предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда делает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации.