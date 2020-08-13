Ранее Общественный совет при министерстве рекомендовал запретить указанные партии после обращения общественных организаций и политсил, в том числе «Нацкорпуса».
Малюська заявил, что он не обязан выполнять все, о чем его просит Общественный совет.
«Общественный совет не является частью или органом Минюста, и профессиональная компетентность или образование не являются критерием отбора в Общественный совет. Минюст не планирует обращаться с исками о запрете этих партий до появления для этого оснований, установленных законом. Сейчас таких оснований нет», — заявил глава ведомства.
Ранее некий истец попросил Окружной административный суд Киева обязать Министерство юстиции в судебном порядке запретить деятельность Партии Шария. По этому иску открыто дело.