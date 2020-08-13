Российский певец Александр Серов раскритиковал дирижера и скрипача Владимира Спивакова, который отказался от белорусского ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Свое мнение он озвучил в комментарии МК, опубликованном 12 августа

Лидер украинской группы «Антитела» опубликовал «кровавый символ Белоруссии» © Facebook, Тарас Тополя

Демарш Спивакова раскритиковали некоторые другие российские лауреаты этой награды, в том числе Серов.

«Зачем Лукашенко хотят убрать? Я не спорю, что он там торчит 20 с лишним лет, что косяков много. Но вы и Спиваков соображаете, что будет, если Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна! Придут какие-то козлы к власти, которые перелопатят все. Неужели вы этого не понимаете?» — сказал исполнитель корреспонденту издания, после чего бросил трубку.