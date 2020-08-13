Ранее Спиваков в знак солидарности с протестующими в Белоруссии отказался от ордена Скорины, которым Лукашенко наградил его в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Демарш Спивакова раскритиковали некоторые другие российские лауреаты этой награды, в том числе Серов.
«Зачем Лукашенко хотят убрать? Я не спорю, что он там торчит 20 с лишним лет, что косяков много. Но вы и Спиваков соображаете, что будет, если Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна! Придут какие-то козлы к власти, которые перелопатят все. Неужели вы этого не понимаете?» — сказал исполнитель корреспонденту издания, после чего бросил трубку.