Ранее в партии Владимира Зеленского планировали объявить сразу всех своих кандидатов во время внеочередного съезда 29 августа.
Однако Домбровская уже дала понять, что выдвигается именно от президентской партии: в ролике использован логотип «Слуги народа».
«Добрый день, николаевцы! Бывает ли у вас чувство разочарования от того, что вы видите на улицах? Разбитые дороги, стаи собак, заброшенные фасады, реклама наркотиков. Я чувствую это каждый день — на наш город сегодня больно смотреть, особенно зная, как может быть по-другому. Меня зовут Татьяна Домбровская. Я успешный руководитель, общественный деятель, мать двоих детей. У меня есть план работы, команда и желание работать. Поэтому я хочу стать первой женщиной-мэром Николаева. И я обращаюсь ко всем, кто любит наш город. Включайтесь!» — призвала горожан предпринимательница.
О Татьяне Домбровской заговорили после скандальной истории, когда в разговоре главы партии Александра Корниенко и главы парламентской фракции Давида Арахамии она была названа «бабой рабочей, как корабельная сосна». Позже глава «Слуги народа» извинился за эти слова и сказал, что Домбровская — достойный кандидат на пост мэра.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.