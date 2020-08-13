Ранее в партии Владимира Зеленского планировали объявить сразу всех своих кандидатов во время внеочередного съезда 29 августа.

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа»
Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа»
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Однако Домбровская уже дала понять, что выдвигается именно от президентской партии: в ролике использован логотип «Слуги народа».

«Добрый день, николаевцы! Бывает ли у вас чувство разочарования от того, что вы видите на улицах? Разбитые дороги, стаи собак, заброшенные фасады, реклама наркотиков. Я чувствую это каждый день — на наш город сегодня больно смотреть, особенно зная, как может быть по-другому. Меня зовут Татьяна Домбровская. Я успешный руководитель, общественный деятель, мать двоих детей. У меня есть план работы, команда и желание работать. Поэтому я хочу стать первой женщиной-мэром Николаева. И я обращаюсь ко всем, кто любит наш город. Включайтесь!» — призвала горожан предпринимательница.

О Татьяне Домбровской заговорили после скандальной истории, когда в разговоре главы партии Александра Корниенко и главы парламентской фракции Давида Арахамии она была названа «бабой рабочей, как корабельная сосна». Позже глава «Слуги народа» извинился за эти слова и сказал, что Домбровская — достойный кандидат на пост мэра.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.