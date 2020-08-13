Предприниматель из Николаева Татьяна Домбровская объявила о решении баллотироваться в мэры родного города от президентской партии «Слуга народа». Видеоролик с соответствующим заявлением она выложила в YouTube 13 августа

Ранее в партии Владимира Зеленского планировали объявить сразу всех своих кандидатов во время внеочередного съезда 29 августа.

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Добрый день, николаевцы! Бывает ли у вас чувство разочарования от того, что вы видите на улицах? Разбитые дороги, стаи собак, заброшенные фасады, реклама наркотиков. Я чувствую это каждый день — на наш город сегодня больно смотреть, особенно зная, как может быть по-другому. Меня зовут Татьяна Домбровская. Я успешный руководитель, общественный деятель, мать двоих детей. У меня есть план работы, команда и желание работать. Поэтому я хочу стать первой женщиной-мэром Николаева. И я обращаюсь ко всем, кто любит наш город. Включайтесь!» — призвала горожан предпринимательница.

О Татьяне Домбровской заговорили после скандальной истории, когда в разговоре главы партии Александра Корниенко и главы парламентской фракции Давида Арахамии она была названа «бабой рабочей, как корабельная сосна». Позже глава «Слуги народа» извинился за эти слова и сказал, что Домбровская — достойный кандидат на пост мэра.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.