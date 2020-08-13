Председатель горисполкома Жодино Минской области Дмитрий Заболоцкий 13 августа пообщался с протестующими работниками Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и пообещал выйти к ним на вечернюю акцию, пишет Sputnik Беларусь

«Стоп, ОМОН!»: рабочие БелАЗа потребовали отставки власти, прекращения насилия и честных выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее часть рабочих БелАза вышли на территорию предприятия и потребовали встречи с руководством города. К ним вышли несколько чиновников, во главе с Заболоцким. Ему были переданы требования работников, среди которых вывод ОМОНа из города и проведение новых выборов.

Заболоцкий заявил, что ОМОН может за полчаса покинуть Жодино, но только если будет ясно, что нет угрозы захвата госучреждений.

Также он пообещал выйти к протестующим к 20:00 на вечернюю протестную акцию, но добавил, что «может немного опоздать». Собравшиеся проводили его криками «мэр с народом».