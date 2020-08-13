Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.
Ранее часть рабочих БелАза вышли на территорию предприятия и потребовали встречи с руководством города. К ним вышли несколько чиновников, во главе с Заболоцким. Ему были переданы требования работников, среди которых вывод ОМОНа из города и проведение новых выборов.
Заболоцкий заявил, что ОМОН может за полчаса покинуть Жодино, но только если будет ясно, что нет угрозы захвата госучреждений.
Также он пообещал выйти к протестующим к 20:00 на вечернюю протестную акцию, но добавил, что «может немного опоздать». Собравшиеся проводили его криками «мэр с народом».