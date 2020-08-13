Говоря о дальнейшем развитии российско-белорусских отношений, она отметила, что российское руководство в совершенстве освоило тактику выжидания, и, по ее мнению, это правильная тактика.
«Полагаю, эти отношения будут строиться по формуле "Нам следует любить друг друга, потому что кому мы еще нужны?". Да, от этой формулы пахнет низкобюджетным сериалом, но других предчувствий у меня для нас нет», — сказала Боцман.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. Всеобщая забастовка была объявлена 11 августа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.