Сейчас в отношениях с Белоруссией Россия использует тактику «стервятника», дожидаясь, когда Минск осознает, что, кроме Москвы, он никому не нужен. Об этом писательница-фантаст Яна Боцман сказала в интервью изданию Украина.ру

Блогер Медведев рассказал, при каком сценарии Россия пойдет на радикальные действия по Белоруссии © vk.com, Дмитрий Медведев

«Полагаю, эти отношения будут строиться по формуле "Нам следует любить друг друга, потому что кому мы еще нужны?". Да, от этой формулы пахнет низкобюджетным сериалом, но других предчувствий у меня для нас нет», — сказала Боцман.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. Всеобщая забастовка была объявлена 11 августа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.