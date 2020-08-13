В ролике утверждается, что до правления Екатерины II Одесса 400 лет развивалась как город Хаджибей. Своеобразным мультфильмом Институт нацпамяти попытался развенчать «миф» о том, что именно Российская империя принесла цивилизацию на эти территории.
«Чтобы внедрить эти мифы, имперская власть переименовывала города региона. Одесса является примером такого переименования. Город был известен еще с XV века как Кочубеев, позже Хаджибей, и лишь в конце XVIII века указом Екатерины II переименован в Одессу. Современная Россия использует эту имперскую мифологию для оправдания своей агрессии против Украины», — говорится в сообщении на сайте УИНП.
Отмечается, что следующие ролики проекта «Юг без мифов» будут о Днепре и Мариуполе.