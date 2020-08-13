Украинский институт национальной памяти опубликовал ролик, в котором с помощью рэпа рассказал историю появления Одессы. Видео появилось на официальном YouTube-канале УИНП в среду, 12 августа

Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета Екатерины II Одесса 400 лет развивалась как город Хаджибей. Своеобразным мультфильмом Институт нацпамяти попытался развенчать «миф» о том, что именно Российская империя принесла цивилизацию на эти территории.

«Чтобы внедрить эти мифы, имперская власть переименовывала города региона. Одесса является примером такого переименования. Город был известен еще с XV века как Кочубеев, позже Хаджибей, и лишь в конце XVIII века указом Екатерины II переименован в Одессу. Современная Россия использует эту имперскую мифологию для оправдания своей агрессии против Украины», — говорится в сообщении на сайте УИНП.

Отмечается, что следующие ролики проекта «Юг без мифов» будут о Днепре и Мариуполе.