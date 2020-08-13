В акции приняло участие около 300 человек, они требуют от Министерства обороны подписать соглашения о разблокировке строительства их многоэтажек, сообщает информационное агентство УНИАН 13 августа

Под окнами Минобороны митингующие зажгли фаеры, били палками в бочки и установили палатку. Расположились участники акции по обе стороны от центральных ворот оборонного ведомства, поэтому движение на участке Воздухофлотского проспекта оказалось частично затруднено.

Здание правительства Украины взяли под усиленную охрану из-за обманутых дольщиков

Несостоявшиеся инвесторы требуют достроить дома в ЖК «Волшебный город», «Оберег-2» и «Art House».

Возведение многоэтажек было заморожено компанией «Укрбуд» сразу на 26 объектах в 2019 году. Жильё там приобрели 13 тысяч человек.

При этом 10 августа стало известно, что ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" подали в суд на компании, которые достраивают дома их обманутым дольщикам.

День спустя, 11 августа, в пресс-службе СБУ заявили, что разоблачили руководство «Укрбуд» в миллионных злоупотреблениях при получении тендеров на строительство объектов хранения радиоактивных отходов в зоне отчуждения.

По данным СБУ, произошло это путём сговора компаний, входящих в состав корпорации. Общая сумма тендеров в Чернобыльской зоне составила 1,1 миллиарда гривен.