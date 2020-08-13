«Белорусский народ решит этот вопрос без нас, пусть решают. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в ТКГ не принимает, она предоставила нам возможность и условия, чтобы мы там работали. И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место», — сказал Кравчук.
По его словам, для встреч можно выбрать нейтральное государство.
«Одно из государств, которое совсем нейтральное, — Швеция. Мы можем попросить их, возможность такая есть», — добавил Кравчук.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.
Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день.