Встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе могут перенести в другое государство, если ситуация с массовыми акциями протеста в Белоруссии не наладится. Об этом 13 августа заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью «Украинскому радио»

Зеленский объяснил, почему назначил Кравчука главой делегации в ТКГ © пресс-служба президента Украины

По его словам, для встреч можно выбрать нейтральное государство.

«Одно из государств, которое совсем нейтральное, — Швеция. Мы можем попросить их, возможность такая есть», — добавил Кравчук.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день.