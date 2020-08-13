Ранее Королева поделилась с подписчиками роликом, на котором ее 18-летний сын Архип попытался укусить ее за щеку, а затем за шею, на что та сделала замечание: «Ай, не грызи маму!»
Видео возмутило некоторых поклонников артистки: пользователи соцсети отметили, что поведение сына напоминает им «брачные игры», и отругали Королеву за то, что она не ставит ему никаких ограничений.
Позже Королева объяснила поведение чада: по ее словам, привычка кусаться у Архипа осталась с детства, и он так выражает свою любовь.
Сын Архип родился у Королевой в браке с шоуменом Сергеем Глушко.