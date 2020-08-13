Российская певица украинского происхождения Наташа Королева оправдалась за поведение сына, который на одном из опубликованных артисткой в соцсетях роликов укусил мать за щеку. Об этом в четверг, 13 августа, сообщило издание «Дни.ру»

Ранее Королева поделилась с подписчиками роликом, на котором ее 18-летний сын Архип попытался укусить ее за щеку, а затем за шею, на что та сделала замечание: «Ай, не грызи маму!»

«Что с Наташей?»: Королева опубликовала новое фото и нарвалась на жесткую критику © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Позже Королева объяснила поведение чада: по ее словам, привычка кусаться у Архипа осталась с детства, и он так выражает свою любовь.

Сын Архип родился у Королевой в браке с шоуменом Сергеем Глушко.