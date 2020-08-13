По его словам, задача западных соседей Белоруссии — Польши и Литвы — «повалить» Лукашенко и после этого поглотить Белоруссию по украинскому сценарию. Но Лукашенко — человек решительный с серьезным силовым аппаратом, и он не задумываясь применяет силу в отличие от экс-президента Украины Виктора Януковича, отметил эксперт.
«И спецслужбы, и армия понимают, что с ними будет, если Лукашенко уйдет. Для них это означает как минимум потерю работы, а для многих — свободы, что они видели на Украине. Поэтому они стоят за него, понимая, что без Лукашенко у них нет будущего. Поэтому сценарии цветных революций в Белоруссии, скорее всего, не сработают», — сказал Зубец.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 64,49% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
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