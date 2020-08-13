«Украина обращается к властям Республики Белоруссия с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева», — говорится в сообщении.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, украинцы были задержаны без каких-либо на то законных оснований.
«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких волнениях или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения — базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», — сказал Ермак.
Он также отметил, что МИД Украины через украинское диппредставительство активно работает над скорейшим установлением и освобождением всех задержанных во время последних событий украинских граждан.
При этом, как отметил Ермак, Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Белоруссией.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.