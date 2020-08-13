Народный депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев на днях встретился на яхте с одним из лидеров турецкой организованной преступности Алааттином Чакиджи. Соответствующий снимок турецкий мафиози опубликовал в своем Twitter

Карантин закончился. На промысел вышел украинский криминалитет © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Империалисты, вы превратили мир в поле боя из-за погони за газом и нефтью. Почему вы молчите, когда вторгаются в Крым? Потому что там нет газа и нефти? Где ваши права, религия, совесть и свобода слова? Русские, которые владеют этим миром, что же вы молчите? Каждая нация в этом мире имеет право на жизнь. Я передаю это сообщение мировой общественности», — подписал снимок 67-летний Чакиджи.

Kırım'ın efsanevi lideri Mustafa Cemiloglu-Mustafa Kırımoğlu pic.twitter.com/5zb5G6CPst — Alaattin Çakıcı (@alattincakici) August 11, 2020

Алааттин Чакиджи считается в Турции одним из самых жестоких мафиози — по данным полиции на его счету более 300 заказных убийств и покушений. Ранее входил в радикально-националистическую турецкую террористическую организацию. Неоднократно сидел в турецкой тюрьме, последний срок в 19 лет получил за убийство своей жены — дочери другого турецкого мафиози и покушение на убийство предпринимателя. Годами скрывался от турецкого правосудия по всему миру, продолжая руководить своей группировкой дистанционно.