Судья Павел Вовк, объявленный в розыск на Украине, сам явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о захвате власти Окружным судом Киева. Об этом 13 августа сообщил аналитический портал «Слово и дело»

Подозрение в попытке захватить власть было предъявлено судьям 17 июля. В здании суда провели обыски с целью изъятия вещественных доказательств.

Дело о попытке захвата власти. На Украине в розыск объявили семь судей во главе с Вовком © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вовк заявил, что ни в чём не виноват, а обыски считает попыткой давления на своё ведомство.

При этом на допросы в Антикоррупционное бюро он не явился, как и все остальные фигуранты дела.

В итоге 11 августа в розыск были объявлены семь судей: Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов и Сергей Остапец.

Через сутки после опубликования на эту информацию отреагировал Вовк у себя в Facebook, где написал, что находится на Украине, не скрывается и готов явиться на допрос, а также намекнул, что сотрудники Антикоррупционного комитета могут его легко найти на рабочем месте: «Адрес суда, полагаю, в НАБУ ещё не забыли».

Есть информация о том, что в Офисе генерального прокурора до сих пор не подписали ходатайство об отстранении Вовка и других подозреваемых от работы в Окружном суде Киева.