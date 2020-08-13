Пытаясь обмануть избирателей, президент Белоруссии Александр Лукашенко загнал себя в политико-правовой тупик, выход из которого закончится для него нелегитимностью. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Нравится Лукашенко России или не нравится, но другого кандидата в президенты у нее нет © РИА Новости, Нина Зотина

Гожый напомнил, что президент также запретил соцопросы, сторонние экзитполы и ограничил деятельность журналистов.

«Лукашенко сам себя лишил <…> возможности измерить свои результаты. Если он хотел поиграться в демократию, то это надо делать с умом. Ну, пусть ты победишь не в 80%, а в 50%, в 60%… Либо хотя бы социологией объективной можно было это измерить. А он сам себя загнал в такой политико-правовой тупик, любой выход из которого заканчивается его нелегитимностью», — отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.