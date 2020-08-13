Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 13 августа высказался о событиях в Белоруссии, где пятый день продолжаются протесты после победы Александра Лукашенко на выборах. Слова украинского лидера приводит «РБК-Украина»

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек, среди них есть и граждане Украины. Зеленский рассказал, как протесты в Белоруссии повлияют на заседания контактной группы по Донбассу © пресс-служба президента Украины

«Там трое наших, по сегодняшней статистике, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы настаиваем, чтобы нам вернули наших граждан в Украину», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что хочет, чтобы в Белоруссии не было смертей и пострадавших, а власть должна наладить диалог с обществом.

«Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация», — заявил украинский президент.

Тем временем Украина официально до сих пор не дала свою оценку президентским выборам в Белоруссии. При этом ранее было объявлено, что началась подготовка визита Зеленского в соседнюю республику, где он примет участие в Форуме регионов двух стран.