Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек, среди них есть и граждане Украины.
«Там трое наших, по сегодняшней статистике, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы настаиваем, чтобы нам вернули наших граждан в Украину», — рассказал Зеленский.
Он добавил, что хочет, чтобы в Белоруссии не было смертей и пострадавших, а власть должна наладить диалог с обществом.
«Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация», — заявил украинский президент.
Тем временем Украина официально до сих пор не дала свою оценку президентским выборам в Белоруссии. При этом ранее было объявлено, что началась подготовка визита Зеленского в соседнюю республику, где он примет участие в Форуме регионов двух стран.