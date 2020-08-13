Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя уже не первый раз высказывает свою позицию относительно происходящего в братской стране. На своей странице в Facebook 12 августа он выложил фото, которое назвал «символом Белоруссии»

Им, по мнению Тополи, является фото окровавленного белоруса, которое музыкант назвал «символическим», прикрепив к нему комментарий со своим прогнозом о будущем Белоруссии. Сергей Летов: протесты в Белоруссии, Виктор Цой, Шнуров и музыканты на карантине © Скриншот из видео Украина.ру

«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло! А Свобода, она везде имеет свою цену, так устроен этот мир. За трое суток сотни искалеченных, раненных силовиками людей. Есть убитые. Символическое фото! Очевидно, что Беларусь вошла в активный исторический процесс и уже никогда не будет такой, к которой мы привыкли», — написал он.

Ранее Тарас Тополя высказывал мнение о поведении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Лидер «Антител» уверен, что она просто сбежала в Литву, оставив на улицах людей, которые в ней так нуждались.