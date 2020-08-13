Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что протесты оппозиции в Белоруссии не повлияют на работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, заседания которой проходят в Минске. Его слова 13 августа приводит «РБК-Украина»

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. Лукашенко организовал на Украине акцию в поддержку белорусов © Facebook, Чистилін Володимир

«Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится», — сказал Зеленский на брифинге.

По его словам, ближайшее заседание ТКГ намечено на 18 августа. Основные темы обсуждения — продление режима тишины в Донбассе и обмен пленными.

Предстоящее заседание станет первым, на котором украинскую делегацию будет возглавлять экс-президент Леонид Кравчук, сменивший в этой должности еще одного бывшего главу государства Леонида Кучму.

Тем временем Украина официально до сих пор не дала свою оценку президентским выборам в Белоруссии. При этом ранее было объявлено, что началась подготовка визита Зеленского в соседнюю республику, где он примет участие в Форуме регионов двух стран.