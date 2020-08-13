В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
По словам Гожего, усиливая полицейское давление, Лукашенко порождает еще большее насилие и мотивирует людей митинги не прекращать.
«Такую же ошибку в свое время допустил Янукович. Когда митинг в Киеве уже практически расходился, были достигнуты политические договоренности, подписан договор между оппозицией и Януковичем об урегулировании, и Майдан начал расходиться по домам, людей начал вылавливать уголовный розыск, УБОЗ… И народ понял, что надо на Майдан возвращаться и уже оттуда не уходить, покуда Януковича не отстранят. Такую же ошибку сейчас совершает Лукашенко», — сказал эксперт.
Он добавил, что Лукашенко к тому же поссорился и с Россией, и с Европой. По его мнению, сохранить власть белорусский президент, возможно, сможет, но то, что политически он проиграл, — это свершившийся факт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.