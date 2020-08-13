Украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сравнил поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко с действиями экс-президента Украины Виктора Януковича и напомнил, чем это закончилось для последнего. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко не прощается и не уходит. Что дальше? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По словам Гожего, усиливая полицейское давление, Лукашенко порождает еще большее насилие и мотивирует людей митинги не прекращать.

«Такую же ошибку в свое время допустил Янукович. Когда митинг в Киеве уже практически расходился, были достигнуты политические договоренности, подписан договор между оппозицией и Януковичем об урегулировании, и Майдан начал расходиться по домам, людей начал вылавливать уголовный розыск, УБОЗ… И народ понял, что надо на Майдан возвращаться и уже оттуда не уходить, покуда Януковича не отстранят. Такую же ошибку сейчас совершает Лукашенко», — сказал эксперт.

Он добавил, что Лукашенко к тому же поссорился и с Россией, и с Европой. По его мнению, сохранить власть белорусский президент, возможно, сможет, но то, что политически он проиграл, — это свершившийся факт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.