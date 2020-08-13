В Белоруссии пятый день идут протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набирает около 80% голосов. Основные несанкционированные акции начинаются под вечер, накануне они приняли форму попыток перекрытия дорог.
Сообщается, что несколько сотен человек в эти минуты движутся по проспекту Независимости в столице. Большинство участников одеты в белое или же имеют при себе белые шарики и красные цветы.
Эти цвета символизируют белый с красной полосой посередине флаг Белоруссии, который имел статус государственного в начале 1990-х гг., а сейчас активно используется оппозицией.
Днем ранее противники действующей власти устраивали акции, выстраиваясь в «живые цепи» в людных местах белорусских городов.