В Минске на проспекте Независимости несколько сотен противников Александра Лукашенко устроили новую акцию. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live

В Белоруссии пятый день идут протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства набирает около 80% голосов. Основные несанкционированные акции начинаются под вечер, накануне они приняли форму попыток перекрытия дорог.

«Переходите на сторону добра»: белорусский бизнесмен предложил деньги увольняющимся силовикам © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Эти цвета символизируют белый с красной полосой посередине флаг Белоруссии, который имел статус государственного в начале 1990-х гг., а сейчас активно используется оппозицией.

Днем ранее противники действующей власти устраивали акции, выстраиваясь в «живые цепи» в людных местах белорусских городов.