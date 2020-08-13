Режиссёр картины — полячка Малгожата Шумовская, а вот главная роль «заробитчанина» символично досталась Алеку Утгоффу (Олегу Утгофу) — британскому актёру, родившемуся в Киеве.
Главный герой картины — приезжий из Украины, работает в Польше массажистом. По воле судьбы обслуживать ему приходится очень состоятельных клиентов, и в скором времени трудовой мигрант становится для богачей кем-то большим, чем просто прислуга.
Премьера картины запланирована на сентябрь 2020 года в рамках проведения Венецианского фестиваля, а сама 93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.