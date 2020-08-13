Польша выдвинула на премию «Оскар» комедийную драму «Снега больше никогда не будет» о трудовом мигранте из Украины. Номинируется лента в категории «Лучший иностранный фильм», об этом 12 августа сообщило издание The Hollywood Reporter

Режиссёр картины — полячка Малгожата Шумовская, а вот главная роль «заробитчанина» символично досталась Алеку Утгоффу (Олегу Утгофу) — британскому актёру, родившемуся в Киеве. Netflix снимает свой первый фильм на Украине © flickr.com, Stock Catalog Премьера картины запланирована на сентябрь 2020 года в рамках проведения Венецианского фестиваля, а сама 93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.