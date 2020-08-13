Украинская певица Полякова назвала Лукашенко психбольным

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram 12 августа эмоционально отреагировала на действия белорусских властей в ответ на народные протесты в стране

«Скажи, что Крым наш»: Полякова рассказала, как в Ровно радикалы устроили ей допрос прямо на концерте © Secretsecvice / wikimedia.org

«Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет!» — заявила певица.

Она подчеркнула, что не разделяет точку зрения тех, кто пытается найти объяснения подобному насилию. Полякова также проиллюстрировала свое заявление снимками, на которых запечатлены окровавленные участники протестов.

«Люди, берегите себя! Беларусь, живи!» — заключила певица.