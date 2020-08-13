Украинская певица Полякова назвала Лукашенко психбольным

По словам артистки, так «цепляться за власть может только психически больной человек».
«Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет!» — заявила певица.
Она подчеркнула, что не разделяет точку зрения тех, кто пытается найти объяснения подобному насилию. Полякова также проиллюстрировала свое заявление снимками, на которых запечатлены окровавленные участники протестов.
«Люди, берегите себя! Беларусь, живи!» — заключила певица.