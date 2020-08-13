На Украине активно занялись вопросом приведения паспортов к единому европейскому образцу, об этом депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 12 августа написал в своём Telegram-канале

Первые, кого уже давно коснулось изменение, — граждане, впервые в жизни получающие паспорт. Молодым людям сразу выдают пластиковые ID-карточки.

Пушилин раскрыл, как выдача российских паспортов повлияла на отток населения из ДНР © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Правительство подготовило законопроект, по которому все граждане страны получат документы нового типа.

«Паспорта гражданина Украины в форме книжечки — всё! Кабмин предлагает Раде принять законопроект, в котором паспорт-книжечка будет постепенно выводиться из обслуживания. Так, предлагается, что паспорт-книжечка будет иметь срок действия. Следовательно, при следующей дате, когда нужно вклеить новое фото — паспорт гражданина Украины в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту», — написал Гончаренко.

Гончаренко пояснил, что если по достижении 25 или 45 лет гражданин вовремя не сменит паспорт, то на следующий день после дня рождения его документ старого образца окажется недействительным.

А вот старые паспорта граждан старше 45 лет признаны бессрочными. Заменить их можно будет только по собственному желанию.

По данным МВД, новые ID-карточки получили уже более 4 миллионов украинцев.

В планах у Кабмина создание электронных паспортов, сейчас разрабатывается программа «Страна в смартфоне».