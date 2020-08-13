Администрация президента Молдавии Игоря Додона утверждает, что он не отдыхал этим летом в Крыму. Об этом 13 августа заявила пресс-секретарь главы государства Кармена Стерпу

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