«Мы сожалеем, что в публичное пространство запустили новый медиафейк о якобы коротком отдыхе Игоря Додона в Ялте. Эта информация не соответствует действительности и была запущена определенными политическими оппонентами, которые специализируются на распространении фейковых новостей», — говорится в заявлении.
Поводом для этого заявления стала статья молдавского издания OMEGA. В ней сообщалось, что после визита в Москву в начале августа Додон воспользовался приглашением провести краткосрочный отпуск в Крыму.